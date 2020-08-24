警破虛開發票案拘22人　涉案7億人民幣

警方破虛開發票案，涉案公司在無真實貨物交易的情況下虛開發票。

廣西桂平市公安局近日破獲一宗特大虛開增值稅專用發票案，拘捕22人，涉案金額高達7億元人民幣（約7.9億港元），打掉涉嫌虛開發票企業1家、接收虛開發票企業8家、涉嫌騙取退稅企業2家，凍結涉案資金800多萬元（逾900萬港元），挽回國家經濟損失近1800萬元（約2千萬港元）。

去年11月，桂平市警方接獲線索稱，廣西某食品有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票，遂成立專案組對該公司開具的5000多份發票、相關人員的身份信息、銀行帳戶、交易流水、物流信息等進行核查，搜索犯罪證據。

警方指，自2016年以來，該公司冒用他人身份信息，在無真實貨物交易的情況下虛開發票約4000份，價稅合計約4.2億元（約5億港元），並向廣東、江西、山西等7個省份40多家企業虛開農副產品增值稅專用發票1100多份，價稅合計2.8億元（約3.1億港元）。該公司通過為其他公司虛開增值稅專用發票，騙取國家退稅，收取對方公司給予的好處費，從中非法獲利。

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