台女駕車3連撞　竟衝入民宅傷及老夫婦

台灣台南市北區周日（23日）傍晚發生車禍，一名洪姓女子為閃避一輛疾駛而過的轎車，先是撞上號誌桿，其後倒車時更是撞入一棟民宅致屋內客廳一對夫婦受傷，最後再向前開時撞上對面民宅的牆壁。幸被撞夫婦送醫後無礙，洪女本人亦無受傷。

事發時，洪女駕車行經賢北街23號巷口，結果一輛轎車衝出，她為閃避而撞擊號誌桿。惟事情遠遠未完結，驚慌失措的她開車急速後退，竟撞進民宅並撞傷屋內70多歲的胡姓老夫婦。心慌的她其後再次向前開車，直接撞上對面民宅牆壁，事件才終在3連撞下告一段落。

最終，經附近民眾報案，洪女被警方帶回派出所，以釐清車禍責任。

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