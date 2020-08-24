網絡流行拍片餵食土撥鼠　官方指屬鼠疫宿主之一

據內媒近日報道，近年內地不少網民均喜歡在高原上拍攝撫摸、投餵喜馬拉雅旱獺（俗稱土撥鼠）的短片，如四川甘孜藏族自治州一名女孩近日餵土撥鼠喝飲料，結果大受網民歡迎。然而四川省疾病預防控制中心早前曾發文指出，土撥鼠是傳播鼠疫的主要宿主之一，呼籲民眾不要近距離接觸。

報道指，在快手、抖音等短片平台上，發布與土撥鼠的親密行為的短片並不少，包括直接用手餵食、餵水，食物包括饅頭、蛋糕、餅乾等。其中一段女孩在甘孜藏族自治州餵土撥鼠喝飲料的短片大受歡迎，女孩看似並不比土撥鼠高很多，令網民大呼場面可愛，並呼籲愛護自然，保護動物。

然而在上周三（19日），微博認證為「微博科學科普帳號、科學科普博主」的網民「鳥窩裡的貓妖」表示，徒手餵食土撥鼠的行為不可取，認為當事人可能好心辦壞事，並批評媒體不應將此事當成正能量宣傳，且飲料對野生動物的健康亦沒多少好處，更是有極高鼠疫風險。

事實上，去年11月北京確診2宗鼠疫病例後，四川省疾病預防控制中心已發文介紹，指土撥鼠是傳播鼠疫的主要宿主之一，2012年該省發生的鼠疫病例就是因接觸其而受染，加上土撥鼠所攜帶的菌株也是國內已發現的菌株中致病力最強、最易致死的菌株，故呼籲民眾不要近距離接觸對方，更不能飼養等。

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