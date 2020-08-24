台兵遭同袍打斷下顎被記過 父斥：懲處不公

台灣南投一名21歲張姓男兵，上月到高雄空軍技術學院受訓時，與高姓同僚爆發口角衝突，後者朝張男左臉揮拳，導致其下顎閉鎖性骨折，需開刀手術。校方長官得知後，要求兩人簽和解書，並各記過處分。張男父親痛斥，「被打的還得受罰」，認為懲處不公，要求校方消過，否則將提出申訴。

張父周日（23日）向台媒透露，兒子在本月4日下午與高男發生爭執，原只是鬥嘴，但張男不想繼續爭論就回座位。未料高男突然衝向張朝頭部狠踢，後更竟揮拳擊打對方左臉，至上課時間才結束衝突。張事後覺得下巴不適，晚間外膳時到醫院看診，經X光檢查發現下巴骨折，遂回去向楊姓隊長報備，但後者卻要求兩人和解，再以互毆為由記過。

張男在上周出院，他憶述當時楊說出有2個解決方法，包括和解或往上呈報，但後者會留下污點紀錄恐影響軍涯。張父痛斥，兒子在軍中遭人毆打，還被記過，認為懲處不公、不能接受。

空軍司令部周日表示，經行政調查及召開學員評議會，依規定予記過兩次處分，並無不公等情事，若被懲罰人有不服，可以提出申訴，確保權益。張父表示，下周一收到懲處書會依規定提出申訴，希望能取消記過；目前正與高男求償談和解，會保留法律追訴權，不排除提告的可能性。

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