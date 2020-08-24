為避勁旅消極比賽引熱議　兩大學籃球隊被取消資格

中國大學生籃球聯賽（CUBA）近日出現令人匪夷所思的比賽，廣東工業大學（廣東工業）對陣江西師範大學（江西師範）在日前的小組賽中，前者疑因想在淘汰賽中避開勁旅而消極比賽，甚至有球員將球投入己方籃筐，出現籃球比賽罕有的「烏龍球」。CUBA周日（23日）宣布，認定兩支球隊存消極比賽屬實，故取消其小組賽成績。

這場比賽發生在上周四（20日）的最後一場小組賽，贏球隊伍將拿到小組第三位，淘汰賽首輪就會遇到較為強大的對手，敗者則將面對實力較弱的山西大學等球隊。比賽中，出現了不少讓人大跌眼鏡的畫面，比如身穿紅衣的廣東工業，在毫無防守壓力的情況下，出現傳球失誤、射球大幅投偏；8秒不過半場違例，送出球權；對方投籃不中，己方隊員把球投進自家籃筐，但因進攻時間已過不算進球。最終，江西師範以55比51贏下比賽。

CUBA聯賽組委會，針對上述比賽進行細緻回看和研判，認定兩支球隊消極比賽的情況屬實，故按照《全國學生紀律處罰條例》，取消兩支隊伍的小組賽成績。而山西大學對陣廣東工業的比賽，判前者獲勝；因此原本已經進入8強的廣東工業失去繼續比賽的機會，山西大學晉級。

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