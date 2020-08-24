2女醫學生救人未成反遭惡評誣蔑　獲校方力挺

湖南常德火車站一名男子近日發病倒地，2名正好經過的年輕女醫學生隨即跪地向其進行心肺復蘇與人工呼吸，惟男子不幸搶救無效離世。雖然網民普遍讚美和表揚女子，然而同時竟出現部分惡評，更有人聲稱女子最終被死者家屬告上法庭。對此，死者家屬否認這一消息，事主就讀的學校亦選擇力挺，更擬為兩女頒獎。

事發於本月14日晚，一名58歲中年男子突發疾病，倒在常德火車站內，而正打算坐火車回四川成都中醫藥大學參加考試的2名女醫學生見狀後不顧錯過列車，立即為其進行急救，直到救護車來到，可惜男子無力回天，女事主離開瞬間更忍不住落淚。

雖然事件在微博曝光後，大部分網民對女事主的義舉是讚美和表揚，但同時也出現部分惡評，其中聲稱事主因為缺行醫資格而被男子家屬告上法庭的評論，甚至獲得了6.1萬的讚好，令兩事主心靈受創，近日通過學院回應指不想糾結此事。

不過，死者家屬事後否認上述消息，批評不明真相便亂評論是不道德，強調人沒有搶救過來並不怪女事主，並稱必須要感恩。成都中醫藥大學亦選擇力挺自己學生，更在周日（23日）透露擬為兩事主授予校長特別獎，並讚賞對方以自己實際行動踐行醫學生誓言，體現醫學生的良好素養。

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