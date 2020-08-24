政府推惜食文化　大胃王網紅身價65萬人民幣疑斷財路

內地近日提倡惜食文化，禁止大胃王「吃播」網紅分享短片。有內媒曾報道稱，大胃王直播進食後，往往開啟催吐模式，產生大量浪費。內地擁有超千萬粉絲的網紅「密子君」疑因此受影響，另有廣告身價達65萬元（約72.8萬港元）的網紅被迫轉型。內媒表示，在當局帶頭掀起的惜食風潮下，可能會斷了直播主的財路。

來自重慶的「大胃王密子君」曾憑6分12秒內吃完10桶即食麵走紅，其發布一條時長1秒至20秒的廣告報價為32萬元（人民幣，下同，約35.8萬港元），平均每條影片播放量278萬。另有來自雲南的知名大胃王吃播「浪味仙」在快手和抖音共有逾6000萬粉絲，平均每條影片播放量達1200萬，一條廣告影片報價最高達65萬元。

據悉，主播直播吃東西的風氣源自日韓，約2016年起在中國流行，該行業競爭激烈，為吸引網民注意，逐漸發展出大胃王比併等形式，更有網紅到餐廳進食大量食物，以此方式賺廣告費。

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