市長陳其邁宣誓就職　韓國瑜無出席典禮

台灣的高雄市早前舉行市匹長補選，民進黨的陳其邁以超過67萬票當選。他周一（24日）在高雄市四維行政中心中庭宣誓就職，典禮以「兩年拚四年 高雄大邁進」為主軸，全程約一小時。他發表演講時強調會即時開始工作，解決問題，民眾對市政府有期望，會珍惜服務民眾的機會。

陳其邁舉行就職典禮後，將會視察鐵路地下化園道工程，與副市長林欽榮勘查鐵路地下化鳳山計劃園道施工進度。陳下午主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第35次應變會議」，配合當局做好防疫工作。

按照慣例，就職典禮會邀請前市長出席，陳周日（23日）表示，「我也會誠摯邀請韓市長來」。惟前市長韓國逾同日回應稱，當日已安排行程，不會參加，希望陳其邁好好建設高雄，祝福他。

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