內媒重提鄧小平孫做鎮官　迴避媒體不願有特寫鏡頭

周三（26日）是深圳經濟特區建立40周年紀念日，內媒周日（23日）報道，重提已故中共領導人鄧小平唯一孫兒鄧卓棣，被指是「鄧家唯一從政第3代」。他於今年5月曾在廣西百色市平果縣新安鎮三合村龍懷屯里擔任3天屯長，屯是村下一級的村民小組，是中國農村社會最小一級的組織。內媒表示，鄧卓棣刻意迴避媒體，不願在當地電視新聞報道上出現自己的特寫鏡頭。

據悉，現年33歲的鄧卓棣在美國出生，2007年從北京大學畢業後，到美國杜克大學學習1年，獲得法學碩士學位，獲聘於美國偉凱律師事務所（White & Case）。鄧小平的大女兒鄧林曾表示，「小弟兒（鄧卓棣）是最小的孫子，是爺爺的心尖兒」。

報道稱，鄧卓棣2013年5月到任廣西平果縣後，首次出現在公開媒體上，惟回響太大，隨後均用「該鎮黨委書記」代稱。鄧卓棣曾於2013至2014年開始擔任新安鎮黨委書記和平果縣委副書記，直到2016年不再擔任相關職務。

鄧卓棣在新安鎮引進一項路燈修建項目—從鎮政府到廣昆高速之間的二級公路段修建路燈，長約4公里；又解決新安鎮三合村的學校沒有圍牆的問題。

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