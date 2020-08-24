內地糧食安全受壓　疫苗普及減少浪費可助化解

聯合國早前警告，全球新冠疫情大爆發恐導致全球6.9億人面臨糧食危機。內地除受疫情影響，長江持續水患和蟲患，進一步衝擊糧食生產。內地多位專家近日受訪時稱，儘管目前內地的基本糧食需求量已實現絕對安全，但壓力始終存在，化解的關鍵是疫苗的大量使用和減少浪費。

國際食物政策研究所前所長、中國農業大學教授樊勝根表示，全球糧食危機的出現，主因包括新冠疫情、病蟲害，以及一些國家或地區的持續動亂，影響農業生產。他預計這情況恐持續到今年年底或明年，主要取決於疫苗能否盡快上市，以及是否有效。假如疫苗在未來6個月內能夠大量使用，糧食安全問題就不會進一步惡化。

中央農辦、農業農村部鄉村振興專家咨詢委員會委員，中國農業大學前校長柯炳生則強調，目前中國在口糧方面已經實現了絕對安全，原因是中國的人均糧食生產水平較過去已提高約一半，現在和未來中國進口糧食的需求，主要集中在畜禽飼料方面，進口糧食的多少，對中國的口糧安全沒有影響。

中國農業科學院副院長、水稻分子遺傳與育種專家萬建民指出，隨着民眾生活水平不斷提升，對糧食的需求也不斷增加，因此糧食安全的壓力依然存在。他又指，中國與國外相比，餐飲浪費現象比較嚴重。內地現在推行的「光盤行動」，日本數十年前已實現。他認為，除宣傳教育外，糧價提高也許有助減少浪費行為。但考慮到中國低收入階層，糧價調整需要謹慎。

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