解放軍海軍跨晝夜飛行訓練　提升全天候作戰能力

解放軍近期同時在台海、南海、東海進行軍事演習。據東部戰區周日（23日）在官方微博發布消息，海軍航空兵進行高強度跨晝夜訓練，目的是考驗飛行員的決策和作戰能力，提升全天候作戰能力。

東部戰區官方微博發布的短片中，顯示部隊進行夜間超低空飛行訓練。海軍航空兵某旅副大隊長孫亮指出，訓練既考驗飛行員的體力和心理素質，又能提升作戰技巧。在飛行過程中，飛行員需要高度集中，隨時應對各種突發情況。而海軍航空兵某旅副參旅長秦偉稱，訓練中融入敵情和戰術背景，有助增強飛行員隨時升空作戰和應急處置的能力。

另內地官媒軍事頻道近日報道，解放軍第71集團軍某陸航旅早前黃海海域進行海上補給訓練時，陸軍直8運輸直升機和直19偵察直升機從民用半潛船甲板上升降。有外媒分析，這次訓練表明解放軍可能學習美軍海上預置艦隊的做法，戰時將把商用貨船改裝成直升機母艦，作為兩棲艦隊的補充力量。

報道稱，該次訓練中使用的「振華28」號半潛船，與美軍遠征移動基地艦大小相若，平時負責運送駁船、橋樑等大型貨物。報道稱，類似規格的貨船，戰時都可以改裝為搭載登陸艇、直升機的兩棲船隊，作為中國075型兩棲攻擊艦的補充力量，支持大陸收復台灣或其他爭議島嶼的軍事行動。

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