糖尿藥成分發現致癌物　台灣要求輸入逐批檢驗

國際間爆出藥物含可致癌成分「N－亞硝基二甲胺」（NDMA）的風波愈鬧愈大，繼降血壓藥成分纈沙坦（Valsartan），及胃藥成分雷尼替丁（Ranitidine）之後，台灣衞福部食藥署周一（24日）表示，用於治療糖尿病的成分甲福明（Metaformin）內發現有NDMA，要求輸入逐批檢驗。

去年新加坡公布在含甲福明成分的降血糖藥中，檢出微量NDMA。台食藥署表示，雖然甲福明原料藥經檢驗未含NDMA，但在含甲福明成分的部分產品中，仍發現有微量NDMA，目前原因不明，各國仍在持續調查中。

食藥署指出，已要求甲福明產品的製造、輸入商，逐批檢驗是否含有NDMA，並確認於包裝使用說明所載每日最大使用劑量，符合攝取最大容許量每日96ng，才可以出售。食藥署強調，已接獲部分商販主動通知，經評估後自主啟動回收市售效期內含甲福明成分藥品。

根據美國糖尿病協會及台灣糖尿病學會公布的糖尿病醫療及臨床照護指引，甲福明為第二型糖尿病之一線用藥，已使用該藥的病人，除有不能使用該藥的禁忌症外，均應持續使用。如擅自停藥，可能導致血糖控制不佳，繼而產生糖尿病各項急性或慢性併發症，如視神經病變、眼睛病變、腎臟病變，甚至昏迷及死亡等。