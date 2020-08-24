傳朱克伯格游說華府　TikTok崛起威脅美企

美國特朗普政府積極打壓中國影片分享網站抖音海外版TikTok，美媒周一（24日）報道，美國科技巨擘Facebook（Fb）始創人朱克伯格去年底，曾游說華府中國互聯網公司崛起的威脅是比限制Fb發展更值得關注的議題，並點名提及TikTok。報道指出，目前不能確定朱克伯格的言論，在美國政府應對TikTok問題上究竟發揮甚麼作用。

《華爾街日報》指，朱克伯格去年10月訪問華盛頓，期間到華盛頓喬治墩大學演說，直指正在崛起的TikTok不認同Fb對言論自由的承諾，而且TikTok對美國價值觀和技術主導地位構成風險。知情人士透露，朱克伯格在華盛頓期間於白宮參加過一次私人晚宴，他向總統特朗普指出，中國互聯網公司的崛起威脅到了美國的企業，這應該是比限制Fb更值得關注的問題。朱克伯格當時亦與幾位參議員見面，並質疑為何要允許TikTok在美國營運，眼下Fb等美國公司都不能在中國營運。

此外，Fb還成立一個名為American Edge的組織投放廣告，讚揚美國科技公司對美國經濟實力、國家安全和文化影響力的貢獻。數據顯示，Fb今年上半年在游說方面的支出超過任何一間美國公司。

白宮發言人回應上述晚宴時稱，華府致力保護美國人民免受對關鍵基礎設施、公共健康和安全、美國的經濟和國家安全構成的網絡威脅。

Fb發言人則稱，朱克伯格不記得在晚宴上討論過TikTok，相關言論與Fb緩和華府的反壟斷和監管威脅有關，當時朱克伯格強調Fb對美國科技優勢的重要性。發言人續指，Fb對中國的看法很明確，就是必須競爭，中國的企業和影響力一直在增長。

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