百年一遇泥石流　河道沖毀成堰塞湖120萬多人受災

內地水災不斷，甘肅省近日廣泛地區降雨，其中隴南市上周末因暴雨引發泥石流，洪水湧上街沖走私家車並摧毀房屋，多處河道堵塞形成堰塞湖。有報道稱，個別地區出現的泥石流災情，甚至較汶川地震時更嚴重，堪稱百年一遇。8月以來甘肅已有120多萬人受災。

隴南近期降雨之多、強度之大、範圍之廣、持續時間之長，均突破該市歷來紀錄。上周六上午8時至周日上午8時，甘肅省多個水文站流量均為近年最高，洮河碌曲水文站實測流量每秒174立方米，超過5年一遇標準；大夏河夏河水文站實測流量每秒55.8立方米，為3年以來最高；白龍江舟曲水文站實測流量每秒407立方米，同樣為3年來最高。周日上午8時，黃河蘭州站流量達到每秒3500立方米。

截至本月18日，單在隴南市洪水引發的泥石流已造成超過40萬人受災，逾7.2萬人需緊急安置，直接經濟損失近82億元人民幣（約93億港元）。省水利廳上周六已啟動水旱災害防禦2級應急響應，而當地政府周日也召開全省防汛救災視像會議，宣布成立隴南等重點地區應急救災指揮部，負責各區應急救災和災後重建等工作。

周日在隴南市康縣縣城，洪水突然湧上街頭，有私家車險被沖走。上周六在文縣鐵樓村，爆發山洪瞬間沖毀一處民居。目前當地雨勢已經有所減弱。在康縣周家壩境內一段縣道，上周二至上周三（19日）發生泥石流，造成河道堵塞形成堰塞湖。據現場調查，堰塞湖容量超過100萬立方米，威脅到上下游周家壩、太石兩個鄉鎮，因此當地政府上周六已將受影響的251名群眾全部轉移。同晚11時，省武警已前往堰塞湖現場處置。

甘肅隴南文縣上周一（17日）發生暴雨泥石流，破壞進出該縣鐵樓鄉的道路，令通訊受阻，57名師生被困。當地救援人員接獲求救消息後，上周五（21日）徒步前往當地救援，全部被困師生終於在上周六被轉移到安全地點。

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