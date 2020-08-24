受賄逾1800萬人民幣　茅台集團前總經理劉自力囚11年半

劉自力穿上保護衣及戴護目鏡出庭。

中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委前副書記、副董事長、總經理劉自力涉受賄一案，周一（24日）在貴州省黔南州中級人民法院一審公開宣判，判處劉自力有期徒刑11年零6個月，並處罰款100萬元（人民幣，下同，約112萬港元）；對劉自力受賄所得財物折合逾1854.8萬元（約2077萬港元）及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

法院經審理查明，在2008年至2018年，劉男利用擔任貴州茅台公司的黨委副書記、副董事長、總經理等職務之便，在獲得茅台酒經營權、批准購酒指標等事項上為他人謀取利益，直接或通過妻子、女兒收受財物共計折合1854.8萬元。

法院認為，劉自力身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，數額特別巨大，其行為已構成受賄罪。被告人劉自力歸案後如實供述犯罪事實，主動交待辦案機關未掌握線索的大部分犯罪事實，當庭認罪悔罪。案發後，積極協助辦案機關退繳部分贓款，依法應予從輕處罰，法院遂作出上述判決。

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