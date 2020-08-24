「淘寶台灣」疑資安風險　遭罰41萬新台幣限半年撤資

台灣的經濟部因考量到大陸投資背景，將代理或經銷愛奇藝、騰訊等陸資OTT納入禁止範圍。經濟部周一（24日）宣布，阿里巴巴旗下的「淘寶台灣」違反陸資來台投資相關規定，擔憂存用戶資料安全風險，罰款41萬元新台幣（約11萬港元），限期在6個月內撤回投資或改正。

經濟部表示英商克雷達在台分公司，以「淘寶台灣」名義經營電商平台，而阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，擁有28.77%股權，遂認為以外資名義來台的陸資電商經營業務範圍也要從嚴認定。

經濟部強調，阿里巴巴集團在英商克雷達有3名股東，在股東會和董事會具備否決權，其又授權「淘寶」商標、域名及平台IT系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營「淘寶台灣」。

該部門擔憂台灣民眾註冊會員時需接受阿里巴巴的「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，擔憂用戶資料、交易資料、攝錄機等權限，會被傳送到大陸總公司伺服器中，有資安風險。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020