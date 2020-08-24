解放軍中印交界建防空導彈基地　距邊境僅100公里

中印邊境今年6月爆發衝突後，兩國關係緊張。印度傳媒近日報道，繼印軍早前在拉達克東部地區，部署防空導彈系統後，解放軍近日正向印度北阿坎德邦的里普列克山口（Lipulekh）調派兵力；另又在中國、尼泊爾、印度三國交界地區曼薩羅瓦湖畔（mansarovar lake），建設防空導彈基地，距印度邊境僅100公里。

報道引述專家日前在Twitter分享的一張衞星圖片，顯示一個位於中印尼三國邊境交界地區的村莊，正修建新的公路，並搭建有疑似供人居住的紅色帳篷。此外，圖片還顯示了解放軍在曼薩羅瓦湖岸邊，部署地對空導彈陣地。

專家表示，自今年5月起，印度及尼泊爾先後發表新公路及新版政區地圖，涉及兩國具爭議的領土，包括曼薩羅瓦湖。而中方此時建設地空導彈基地及其他基礎設施，表明正在縮小中印兩國在該地區空中威脅感知能力的差距。

專家又補充，從過去幾個月的地理空間數據顯表明，解放軍或已在上述地區部署部隊，而地空導彈基地部署僅距離中印邊境約100公里，推測是S300P改進型導彈和國產紅旗9導彈系統。

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