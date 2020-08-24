新冠肺炎：台灣開放19國留學生赴台就學　包括陸籍學生

台灣的教育部宣布，包括大陸在內的留學生可分批返台就學。（中時電子報圖片）

台灣的教育部周一（24日）宣布，指由於疫情防控情形良好，故由即起，台灣將再開放19個地區和國家的留學生返台灣就學，其中包括大陸籍的留學生。教育部預計此次開放，將有1萬名學生可申請入境赴台。對此，陸方暫未有回應。

教育部表示，赴台的學生必須先取得有效入台證件，如簽證、居留證或入出境許可證等，並預先在台預定合適的居家檢疫場所，境外學位抵達台灣後，需完成14天居家檢疫；學校也將協助學生事先洽妥防疫旅館或安排中央檢疫所，或於暑假期間入住經地方衞政單位檢核通過之校內外檢疫宿舍作為檢疫場所。

教育部又指，本次開放後預計在未來2至3個月，入台人數每日平均可達數百人次，入境程序預期會超過開學日，因此教育部會啟動安心就學措施，幫做安排學生開學選課、註冊繳費、修課方式、成績考核、請假休復學及輔導協助等事宜；學校也將為留學生提供彈性修業機制。

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