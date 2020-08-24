法院助理索賄「指定法官費」　原告拒絕後敗訴

葉某向內媒展示，請張、黃吃飯時的帳單紀錄。

廣東茂名化州市法院院長助理張某海，近日被指向某案件葉姓原告索要7萬元（人民幣，下同，約7.9萬港元）的「指定法官費」，聲稱可以包贏官司，惟後者拒絕被判敗訴。事件引起社會關注，張日前接受內媒訪問時，稱自己是被誣告；化州市法院周一（24日）回應，已商請有關部門調查。

葉某日前向內媒反映，指其陷入合約糾紛案，後經友人介紹結識張某海。後者向他收取800元（約900港元），承諾立案並指定由法官黃某堯審理。葉之後更多次請張、黃2人吃飯，期間張作為中間人，多次開口索錢，包括一次索賄7萬元，惟葉拒絕後案件敗訴。

化法市法院工作人員事後核對葉某提供的手機號碼時，證實張某海確實就職於該法院執行局，是某位院長的法官助理；惟張事後否認曾索賄替人辦事，強調法官是經網上隨機分配，按庭上證據審理案件；反斥葉某是誣告。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020