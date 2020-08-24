台軍購踏入付款高峰　料資金至少缺300億新台幣

台灣的行政院早前通過2021年度總預算案，當中台國防部獲批近4千億元（新台幣，下同，約1071億港元）預算，包括向美國採購F16C/D Block70戰機（又稱F16v）。但有台媒預計，根據台國防部上一年度的預算書規劃，多項軍購開始進入付款高峰，保守估計仍至少欠缺近300億元（約80.3億港元）資金。

報道分析，隨着兩岸軍事緊張，美國近兩年對台軍售明顯放寬。有消息人士透露，美方將提供台灣的新武器，包括陸軍M142海馬斯（HIMARS）高機動性多管火箭系統、M109A6自走炮、海軍岸防巡航導彈系統、空軍MQ9B海上守衞者無人機，總價超過1300億元（約348.3億港元），一旦美方批准，預算短缺資金將再擴大。

根據年度預算，2021年預計應付款的重大軍事投資，額度將比2020年度，高出476億元（約127.5億港元）。而行政院批核的台國防部預算，只比2020年增加88億元（約23.5億港元），尚有388億元（約103.9億港元）的缺口，如美方對台軍售獲批，台國防部的財政問題將雪上加霜，難免會出現延遲付款的情況，甚至判減台軍部隊日常運作的開支。

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