3歲女吃播至35公斤　被當「搖錢樹」惹質疑

內地近日開始推崇「惜食」文化，更點名批網紅吃播是浪費糧食。內媒周一（24日）報道，揭一名史上最年輕的大胃王「佩琪」，被父母當場賺錢工具，指其年僅3歲，便被父母硬生生餵成到體重達35公斤，體形肥胖，引起網民關注。

報道指，佩琪父母偶然將女兒食飯的模樣上傳至網絡後，突然走紅而發現此商機。於是，便每日安排孩子不停吃各種食物，並拍下後上傳之社交網站。佩琪媽媽更專門為女兒註冊了一個帳號，部分佩琪吃播的影片播放量高達55.6萬。

有網民發現，佩琪第一條影片發布於2018年10月19日，當時她才1歲半，當時有網民更在評論區留言，指「看她吃東西很有食欲」。由此開始，佩琪父母便不斷讓女兒吃各種食物，如漢堡包炸雞、可樂、即食麵。佩琪在2歲半時體重已達25公斤，3歲時體重已達35公斤，其父母不僅未為佩琪控制飲食，甚至在網上興奮地宣布「馬上突破100斤（50公斤）了」，引起網民關注。

網民質疑佩琪的父母將孩子當成了「搖錢樹」，認為他們泯滅人性，用孩子的健康作為賺錢的工具，於是不斷向有關社交平台舉報投書。目前，佩琪的社交帳號已經不能被搜索到，帳號中所有上傳影片及大部分動態也已被刪除。

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