中學生課金打機驚畀家長知　被網友勒索15萬人民幣

浙江台州市一名14歲初中學生小山（化名），今年2月因新冠疫情玩網遊消磨時間，期間向網友購買高等級的帳號。未料對方竟黑入小心微信，抄下小山家人的聯絡方法並實施敲詐，「你敢花錢打機戲，我要告訴你媽」；小山因被捉住把柄，只好唯命是從，直至犯人於近日被捕，小山已被勒索15萬人民幣（約17萬港元）。

小山因在遊戲中常被其他玩家欺負，於是考慮買一個高等級的帳號，遂與網名「望穿秋水」的20歲張姓賣家通過微信交易。但小山後來發現收到的帳號貨不對辦，於是拒絕付款並修改帳號密碼。張男辯稱是防止受騙才作出此舉，只要收到錢就交付真實帳號，但小山不相信，仍不願付款。

幾天後，小山提出在二手交易平台交易，惟因沒用過該平台，便將微信帳號和密碼發給張男，讓他申請平台帳號及完成後續操作。未料，張將小山微信裏的母親等家人的手機號碼記下並威脅，「我手裏有你媽媽和奶奶的號碼，我勸你不要再耍花樣，不然我就把你花錢打遊戲的事情告訴她們」。

小山因怕花錢打機的事被家人知曉，轉帳1200元（約1360港元）給張男。而張亦得寸進尺，每隔幾天就會用相同的理由威脅，少則幾千，多則上萬。小山用盡壓歲錢和生活費後，開始偷用母親手機向對方轉帳；至上月15日，母親發現銀行卡少了十幾萬元，才悉破事件，帶兒子去報案後，警方至日前貴州將張男拘捕歸案。

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