受暴雨影響　大秦鐵路一周內兩次脫軌

據官方介紹，大秦鐵路是西煤東運的戰略通道，擔負多個省、自治區生產生活用煤。

來往山西大同市及河北秦皇島市的大秦鐵路，周一（24日）上午疑因受暴雨影響，4輛運貨列車張家口市涿鹿站發生脫軌，至下午4時許恢復通車，幸無人員傷亡。大秦線8月以來共發生二次脫軌事故，包括上周一（17日）晚，一列重載列車在北京市昌平區下莊站發生脫軌事故，導致全線關閉。

中國鐵路太原局周一上午11時許發布官方微博，確認上述消息；1至下午4時再次公布，經過鐵路部門的組織救援，大秦鐵路煤運專線涿鹿站脫軌車輛脫線已起復完畢，恢復通車。當局暫未公布事故起因。

據中國鐵路太原局集團有限公司官方微博介紹，大秦鐵路是西煤東運的戰略通道，擔負十幾個省、自治區生產生活用煤。每天運煤100萬噸左右。

據河北氣象局發布信息顯示，周日（23日）晚上10時33分，涿鹿縣氣象台發布暴雨藍色預警信號，其中保岱鎮降雨量44毫米，24小時內降雨總量可能達到50毫米以上。

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