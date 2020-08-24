警破特大網絡賭場案　上萬人參賭涉案20億人民幣

警方輾轉多個省市，拘捕以王某為首的疑犯。

河北邯鄲市磁縣警方，近日在一條銀行取款信息的線索中，發現一網絡工作室疑非法開設網上賭場，共上萬人參賭，涉案20億元（人民幣，下同，約22.7億港元）。警方周一（24日）表示，截至目前，已輾轉山東、湖南、廣東等多個省市，累計拘捕以王某為首的16名疑犯，並繳獲大量作案工具。

警方表示，今年5月先搗破一特大電信網絡信息犯罪團夥，在後期審理過程中，警員在一涉案帳戶發現，曾在該月份連續兩日在山東省威海市被提取現金，金額累計達5萬餘元（約5.6萬港元），遂前往當地拘捕當事人姜某，據其供述得知王某凱開辦網上賭場一事。

自去年5月起，王通過網絡平台非法購買的銀行卡，協助境外賭博網站收付款轉帳。姜在其指示下，先後20餘次從銀行取出獲利資金56萬餘元（約港63.6萬港元）。該犯罪團夥設有客服、資金、技術等部門，在威海市先後轉換6處犯罪地點，利用APP軟件和網上賭博的隱蔽性，將參賭人員資金轉到指定帳戶，為網絡賭博等違法犯罪活動提供資金結算、流轉，從中獲取利潤，涉案金額高達20餘億元，非法獲利1000餘萬元（約1136萬港元）。

在掌握以王某凱為首的犯罪團夥活動區域後，警方在6月12日到山東省威海市展開收網行動，現場拘捕6名疑犯，扣押作案手機50餘部、電腦7部，銀行卡80餘張，一舉搗毀犯罪據點。另根據線索，日前先後輾轉山東、湖南、浙江、廣東、河南等地，將該案另外9名疑犯逮捕到案。

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