國家糧食儲備局：內地稻麥庫存能滿足1年以上需求

中央近日要求對堅決制止餐飲浪費行為，多個部門響應並推出有關措施。國家糧食和儲備局負責人周一（24日）接受官媒專訪，表示中國糧食庫存持續高位運行，稻麥庫存均能滿足1年以上需求。另貴州省政府為遏制「舌尖上的浪費」，日前印發《關於厲行節約堅決制止餐飲浪費行為的通知》（下稱《通知》），指發生餐飲浪費而被曝光、通報的政府機關及企業，將被取消評優資格。

國家糧食和物資儲備局負責人表示，內地庫存消費比遠高於聯合國糧農組織提出的安全警戒線，小麥、稻穀等口糧比例佔7成左右，庫存均能滿足1年以上需求，有省份更根據消費習慣建立小量雜糧儲備，針對市場易波動地區建立大米、麵粉等成品糧儲備，可滿足當地10至15天市場供應。

貴州省政府日前印發《通知》指出，要求當地部門切實加強教育引導，積極倡導全民節約，鼓勵餐飲企業推行節儉用餐，引導轉變經營理念，倡導「一料多菜、一菜多味、物盡其用」。另各級商務、文化和旅遊、市場監管等部門，要加大對餐飲浪費行為的監督管理力度，把文明餐飲消費方式、整治餐飲浪費行為與行業評優等結合，凡發生餐飲浪費現象被曝光和通報的政府機關和企業單位，一律取消評選資格。

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