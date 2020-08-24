台男上傳女警私部至社交平台　地檢署依妨害風化起訴

台灣一名以性為主題創作的攝影師蔡哲凱，上月在Twitter帳號分享「第108號」作品，指該作品的女性下體部位屬於一名台灣女警，並上傳了有關的警員證佐證。新北市刑大科偵隊高度關注事件，並依妨害風化及侮辱公署罪將蔡男拘捕。台北地檢署周一（24日）只起訴他妨害風化，而侮辱公署罪部分查無不法。

蔡哲凱在去年10月開始，在社交平台推出有關專欄，專門拍攝女性下體部位的特寫。其中在「第108號」中指，主角是一名跆拳道二級紅帶女警，並展示一張警察證件照與女性私部的合照，更轉述指該女警稱「不管！我就想被意淫！警察下了班也有生理需求」。

事後警方獲報展開調查，發現根本沒有該女警，故以侮辱公署罪送辦；但事後，檢方發現，有關警員證並非偽造，實為一張來自於先前報名過群交趴的男警，該名男警當時為證明自己符合年紀、身材、背景等資格，才將警察服務證傳給蔡男。

據了解，蔡男早前以拍攝性愛活動為理由，在多個社交平台張貼攝影活動訊息，但實際卻行收費糾結男女大搞「群交趴」為實，去年被依圖利使人性交或猥褻罪判刑10月。