警搗非法捕撈集團　逮10人檢出魚獲逾1000公斤

湖北武漢市公安局新洲區分局周一（24日）通報，指近日搗破一個非法捕撈集團，拘捕10名疑犯，扣押運輸車輛5部，漁船1艘、魚網200餘米、現場查獲非法所捕撈的魚獲超過1000公斤。目前，該集團10名疑犯已被採取強制措施。

警方指，在長江禁漁行動部署以來，今年8月初接到市民舉報，指疑又人在長江支流沙河非法捕魚，於是警方先後5次對有關河域展開排查，發現非法捕魚地點在沙河辛衝段、新洲區與團風縣交界處，位置隱蔽，少有人知。

警方上周二18（日）出動50多名警力，參與抓捕行動，在上周三（19日）凌晨時開始，在有關地點進行埋伏。當日凌晨5時許，疑犯們準備將捕獲的魚搬運上岸時，埋伏在現場的警員展開行動，一舉將涉案疑犯全數人賍並獲。經審查發現，該集團以王某先為首，成員固定，分工明確，他們在沙河流域使用明令禁止使用的漁具，以毀滅性的方式捕撈，對沙湖生態環境造成了嚴重影響。

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