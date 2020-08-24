警破特大跨境網絡賭博案　涉案流水1億人民幣

吉林延吉市公安局周一（24日）通報，指日前破獲一宗特大跨境網絡賭博案，該賭博網站在線上招賭逾5000人，涉案流水達1億元人民幣（約1.1億港元），警方在搗毀涉該案的5個窩點，拘捕涉案疑犯21人。目前，被捕的顏某、王某某等20人，已被刑事拘留；另1人正取保候審，案件正在進一步偵辦中。

警方指，今年6月12日，延吉市網警在網絡巡邏中，發現市內一屋苑有人再在利用電腦、手機等工具，為賭博性質APP充當代理，並且交易頻繁。專案組警員沿IP位址，前往涉事單位，拘捕從事代理工作的員工王某某等5人，有埋伏在該處，將涉案APP的賀姓延吉市代理人拘捕。

經警方調查，又通過賀男掌握了其上線「王哥」，上月4日奔赴長春，經多方調查，最終發現「王哥」也只是吉林省總代理，於是警方再通過連續十幾日的布控，最終在同月19日收網，一舉搗破另外4個窩藏點。

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