新冠肺炎：專家指即使疫苗面世　人類短期內難群體免疫

內地新冠肺炎疫情截至周二（25日）凌晨零時，已累計84,967人確診，4634人病亡。針對外界普遍關注的疫苗進展，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前表示，人類短期內難以通過疫苗達到群體免疫，故即使疫苗面世，未來數年內仍須保持常態化的防疫態勢。

張文宏在個人微博中稱，以傳染病控制的歷史經驗來看，疫苗即使問世也僅可保護積極接種疫苗的人群，並可能要長達數年才可在全球實現普遍接種，故未來數年必須保持常態化的防疫態勢。他強調，好的疫苗也要有對疾病的科學管控配合，否則不能完全控制病毒的蔓延。

張周日（23日）出席2020上海科技節開幕式時再表示，即使掌握了最先進的科技「武器」控制好疫情，最短也需要1到2年，故短期內如願結束戰鬥非常艱難，將來還是要有中長期準備。

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