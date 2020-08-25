不滿屋主愛狗吠叫　借宿研究生棍打施虐致犬重傷

福建廈門近日有女狗主在網上反映，一名將在福州大學讀研究生的男子，因暑期工關係借住她們家中，惟其愛犬遭對方虐打致坐骨斷裂，一度病危須依靠輸液治療。事件引起社會爭議，福州大學校方周一（24日）對此表示密切關注，並稱正在核實當事人的身份。

女狗主表示，該名男子是婆婆朋友的兒子，9月就要去讀研究生，因在她們家附近打暑期工，遂讓其暫住。其後屢次發現愛犬被打多次，身上有傷，惟他矢口否認。狗主因擔心冤枉他人，便不了了之。至上周六（22日）回到家看到狗奄奄一息，便立即翻查閉路電視，見到男子曾對狗大罵：「你再叫！」隨後用金屬棍棒戳打小狗，過程持續了20多分鐘。

事件引起不少網民關注，有人將涉事男子「起底」公之於眾，有網民批評如此品行的男生，不應入讀研究生，「這種人上啥學，直接開除了，心理有問題，讀了也是禍害社會」、「即便學歷再高，人品不好，不管以後幹甚麼都不容易被人真心接納」、「學校直接勸退吧，還有沒有點良心和人性啊」。不滿屋主愛狗吠叫 借宿研究生棍打虐犬致重傷

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