TikTok正式告特朗普禁令違憲越權　稱別無選擇

美國政府積極打壓中國影片分享網站抖音海外版TikTok，TikTok聯同母公司字節跳動當地時間周一（24日）正式對美國總統特朗普本月6日簽署的第一道行政命令提出起訴，指控該行政命令涉及多項違憲及越權，訴訟對象包括特朗普、美國商務部長羅斯和美國商務部。

TikTok在訴狀指出，特朗普的相關行政命令及美國商務部的相關措施都是違憲和違法，該行政命令涉及4項違憲及3項越權。其中包括流程違憲，未有給予TikTok通知及申訴機會；違反禁止授權原則；違反憲法第五修正案關於限制政府權力剝奪私人財產的規定；亦違反第一修正案關於言論自由的規定。該行政命令亦被指頒布基礎不合法，擴展打擊範圍至字節跳動，限制個人溝通交流及信息材料傳輸，均涉及越權。

TikTok在新聞稿中稱：「美國政府罔顧我們為解決其關切所作的廣泛努力，而我們所做的努力是充分並且真誠的。我們不會輕易起訴政府，但我們別無選擇，只能採取行動來保護我們的權利，以及我們社區和員工的權利。」該公司亦指，已做好關停在美業務的最壞打算，又指TikTok員工針對特朗普行政命令的集體訴訟也在進行中，理由是此舉侵犯公民獲得勞動報酬的基本權利。

美國再多一宗相關訴訟，今年3月才加入TikTok的技術項目經理瑞安（Patrick Ryan），亦於周一在加州北部地區法院提告，稱特朗普的行政命令違憲，非法剝奪了他的工資。分析指，一旦TikTok美國業務關停，用戶利益將受損，可能引發更多集體訴訟。特朗普的行政命令援引美國《國際緊急經濟權力法》，禁止美國個人和企業與TikTok及其中國母公司字節跳動進行交易，相關交易將在9月20日予以封禁。

另外，美媒周二（25日）報道，字節跳動目前正與多間公司洽商出售TikTok在美國等地的業務，公司始創人兼行政總裁張一鳴偏愛微軟，但有兩名主要投資者正推動與另一美國科企甲骨文（Oracle）合作收購。報道指，甲骨文雖然缺乏營運相關業務的經驗，但具有政治聯繫。有消息人士指，字節跳動要求投標者在周末前提出收購價。

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