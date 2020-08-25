唐代遺址2石獅遭盜　官方懸賞100萬人民幣緝犯

陝西咸陽市禮泉縣昭陵鄉早年發生一宗特大文物被盜案，唐肅宗建陵東門遺址兩蹲屬全國重點文物保護對象的石獅，遭多人合謀盜走。為盡快破案，當局周一（24日）發布懸賞通告，指幫助破獲案件者最高獎勵100萬元人民幣（約113萬港元）。

事發於2010年4月3日凌晨，多人在夜間結夥到案發地崇山​​村北的武將山上，利用支架、吊鏈、柴油三輪車等吊裝、運輸工具將遺址的石獅盜走。被盜石獅屬唐帝王陵墓園門獅，均為石灰岩質，高約1.5米，長約1.3米，胸寬約0.8米，重約2噸。

事隔10年，為了盡快破獲案件，禮泉縣人民法院、禮泉縣人民檢察院、禮泉縣公安局在縣委政法會議研究同意下，聯合發布懸賞通告，希望民眾積極檢舉揭發相關線索。對於協助、參與過作案的人員，通告指只要具實交代，將從輕、減輕或免除處罰，惟知情不報、隱置罪行等，一經查獲將嚴懲不息。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020