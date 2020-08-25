台女棄2犬屋內致活活餓死　遭罰30萬新台幣

台灣南投市一名吳姓女子去年自行搬家後，竟把所養的2隻法國鬥牛犬遺棄在承租的公寓內，結果造成兩犬無人照顧下活活餓死。南投地院近日審結，認定吳女違反動物保護法，判處拘役50天，連同罰金及繳公庫的款項，吳女共遭裁罰30萬元（新台幣，下同，約8萬港元）。

判決書指出，吳女自去年6月20日起向呂姓房東承租涉事單位，並於屋內飼養犬隻，惟她同年9月自行搬離，卻任由兩犬餓死，直至屋內散發臭味下才被管理員揭發，而當警方入屋查看時，屋內布滿排泄物，狗的屍體更已腐臭生蛆。

法院指，被告自行搬離卻未予犬隻充足糧食和水，且未留逃生通道，任由犬隻因缺水、飢餓離世，遂依違反動物保護法，判被告拘役50日，每日折算1000元（約267港元），另判罰金20萬元（約5.35萬港元）和繳公庫5萬元（約1.3萬港元）。

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