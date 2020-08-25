揭物業噴增綠劑扮綠草　業主憂有安全問題已清除

陝西西安有屋苑業主近日爆料稱，有物業職員在原本已枯黃的草地上，噴上綠色「顏料」，扮成嫩綠的小草。物業隨後回應稱，噴灑的物質是增綠劑，因有業主擔憂有安全問題，已將草皮清除。

有業主周日（23日）拍攝相關影片，上傳網絡，認為物業的行為十分「神奇」，「這波操作太6了」。影片顯示，有物業職員背着噴灑液體藥劑的工具，在枯黃的草地上噴灑綠色的藥劑，被噴灑的藥劑明顯比原本的草地變得嫩綠。

物業負責人表示，該藥劑可為綠化殺菌，噴灑後對植物有增加綠色的作用，惟有業主擔憂有安全問，遂將草皮全部剷除。

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