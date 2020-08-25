男子便利店吃「霸王餐」　店員打傷對方獲認定無罪

上海男子郭某早前和另一名女店員在長寧區某加油站上夜班，期間遇到男子葉某走進便利店，並隨意拿起食物、飲料吃「霸王餐」，更拒絕付款。後來郭某試圖將對方推出店外時遭暴力相向，最終郭向葉還擊數拳打傷。事後郭某因涉嫌故意傷害罪，被移送檢方審查起訴，惟長寧區人民檢察院近日以正當防衞不負刑事責任為由，對郭某依法作出不起訴決定。

事發於今年5月7日凌晨，郭某和女店員負責車輛加油和便利店收銀工作，惟戴着墨鏡的葉某半小時內兩度走進便利店隨意吃喝起來，第一次他成功懶理女店員而徑自離開，惟第二次作案時遭郭某上前勸阻。二人糾纏一番後，葉朝郭臉部打了兩拳，更推倒放滿酒品的貨架，大肆破壞，不甘示弱的郭則向葉臉部還擊數拳，致對方狼狽不堪而離去。然而幾分鐘後，葉某再返回企圖拿遺忘在店門口的行李箱時被警方當場拘捕。

上月9日，葉某被法院以尋釁滋事罪判處拘役5個月，同月6日郭某也被移送審查起訴。長寧區檢察院近日審查後認為，郭某雖未先採取報警等其他阻止措施，但在當時緊急情況下，不能對防衞行為作過高要求和嚴苛限制，而郭的行為沒有超過必要限度，造成葉某輕傷二級尚不屬造成重大損害，遂認定郭正當防衛，不負刑事責任，同時認為郭弘揚了社會正氣，建議其所屬公司予以表彰獎勵。

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