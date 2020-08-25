王毅回應中美脫鉤論　稱政治操弄注定走不通屬死路

中美關係日益惡化，美國總統特朗普更揚言或會選擇與中國脫鉤。對此，國務委員兼外長王毅周一（24日）在廣西北海表示，美方所謂「脫鉤」論調既不可行也不合理，如對此政治操弄，則是一條注定走不通的死路。

王毅在與匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多會談後向傳媒表示，強行剝離國與國之間的既有合作，是完全違背了市場經濟規律以及企業的自主意願，最終反傷及自身。他強調，中美不應脫鉤切割，而是應優勢互補；不應彼此隔絕，而是應相互融合；不應衝突對抗，而是應合作共贏。

歐洲方面，王毅稱中歐均為開放經濟體，不應容許全球產業鏈供應鏈的正常運轉受脫鉤論調干擾，更不應讓正常國際經濟交往受單邊霸淩行徑破壞。他續指，維護經濟主權，包括數碼網絡主權是獨立主權國家的必要舉措，惟這是要讓雙方的經濟融合更加規範，相互開放更可持續，絕不意味着彼此關閉市場。

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