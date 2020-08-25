3歲童遭燙傷揭幼兒園內竟現麻雀館　園方否認允許經營

重慶3歲男童小傑日前被家屬帶去春暉幼兒園玩，本想在9月開學前熟悉環境，結果園內竟安放了自動麻雀機，猶如麻雀館寄生校園，最終小傑被電線絆倒，再遭打翻的電熱水壺燙傷。麻雀館老闆強調，開業是獲園方同意；惟園長事後回應，解釋只是因故讓其暫時安放，絕不會允許在園內經營。

事發於上周二（18日）下午約3時，該幼兒園操場安放了幾張自動麻雀機，且地上電線、插線板雜亂放置，附近還有電磁爐、電熱水壺等物。結果，小傑被絆倒及燙傷，經醫院初步診斷，其胸前壁皮膚淺二度燒燙傷，需接受清創處理治療及塗外擦的藥。對於愛兒意外，小傑的父親翁先生表示本沒打算讓麻雀館老闆承擔甚麼責任，可對方毫不關心孩子，態度冷漠，一直沒有道歉，讓人很不舒服。

至於幼兒園之所以有麻雀館，原來是因為該麻雀館本來在校園後門外搭棚佔道經營，惟此前有街面秩序檢查，園方見老闆沒地方放置東西，又是樓上的居民，遂讓其暫時安放。不過翁先生注意到，雖然幼兒園沒有開學正在裝修，惟不時有小孩進來玩滑梯等，故地上的電線、插座等都是安全隱患。

幾經勸說下，麻雀館老闆答應整理有危險的電線、插座，注意開水等。而對於其強調開業獲園方同意，春暉幼兒園的趙園長強調，決不是趁學生放假期間經營麻雀館，只是讓老闆暫時安放。同時，趙園長表示將汲取教訓，裝修改造期間禁止任何無關民民或小童入內，以免發生安全事故。

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