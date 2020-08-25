台國防部考量安全疑慮　要求採購單位用公務電子信箱

台海局勢緊張之際，台媒近日報道，台軍早前招標公告使用了民間免費電郵信箱，恐有安全漏洞。對此，台灣的國防部周一（24日）表示，有關公告內容不涉及機敏資料，惟考量安全疑慮，已全面要求所屬採購單位使用軍方的公務電子信箱。

軍方發布新聞稿指出，機關辦理購案招標的時候，應提供聯絡人、聯絡電話、傳真號碼及電郵信箱，方便民眾反映意見，而涉事電郵信箱未涉機敏事項，僅作收集廠商意見。

不過，雖然政府採購公告均屬公開資訊，惟考量到使用Gmail 、Hotmail等免費信箱具安全之虞，軍方已全面要求所屬採購單位重新申請軍方的公務電子信箱；同時強調當局向來重視資訊安全，未來將嚴格要求所屬單位均應使用公務電子信箱處理對外公務聯繫。

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