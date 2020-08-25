男子俄羅斯帶虎骨入境　判囚5年

黑龍江省高級人民法院近日開庭審理一宗走私珍貴動物製品案，宋姓被告早前在俄羅斯打工期間拾得一根虎骨，回國被海關查獲；法院以犯走私珍貴動物製品罪，判處宋5年有期徒刑，並處罰金1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元），而查獲的虎骨由綏芬河海關緝私分局予以沒收。

被告去年7月從東寧口岸出境，到俄羅斯一木材加工廠打工，在裝卸木材時拾得涉案虎骨。他因簽證到期須於10月11日前返國，遂於前一晚用黑色膠袋將虎骨包裝並放入行李箱夾層，惟入境時遭海關搜出，經鑑定虎骨價值20萬元（約22萬港元）。

法院審理認為，宋某違反有關法規，逃避海關監管，明知虎骨屬於國家禁止進出口的珍貴動物製品仍非法攜帶入境，其行為已構成走私珍貴動物製品罪，應依法懲處。鑑於被告如實供述罪行，承認犯罪事實，願意受罰，遂對其從輕、從寬作出上述處罰。

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