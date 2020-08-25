新冠肺炎：內地新增14宗確診　陸豐推遲開學限堂食人數

內地周二（25日）公布新增14宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。廣東省汕尾市陸豐近日爆發本地新冠肺炎疫情，當地政府隨即公布一系列防控措施，包括全市禁辦紅白酒席、食肆限制堂食人數、學校推遲開學等。遼寧省宣布，周一（24日）起將陸豐市列為域外疫情防控重點地區。

新增境外輸入個案分別出現在四川、廣東、上海、陝西、天津、河北和遼寧。廣東新增3宗確診個案分別從阿聯酋、南蘇丹和阿根廷入境後確診。深圳通報6宗無症狀感染個案，全部來自俄羅斯。至今全國累計84,981人確診，4634人病亡。

因應近日出現疫情，陸豐市政府新聞辦公室官方微信從周日（23日）起陸續針對餐飲、醫療、開學以及公眾活動等防疫安排發布通知。其中，由當日開始，全市餐飲服務業禁止辦理紅白二事酒席外；周一起食肆大堂必須安排隔枱用餐，每枱不得超過8人，堂食不超過5枱或50人；中元節期間暫停在祠廟舉行所有民間風俗活動，嚴禁在路邊焚燒香蠟、燃放孔明燈及煙花爆竹；村衞生站、私家診所、門診部不得拒診、拒收發燒病人，應嚴格落實預檢分診制度。

另據汕尾市政府官網，市教育局根據當前疫情形勢，決定對各類各級學校實施分區、分期及分階段開學安排。全市小一、中一、高中一年級新生、幼稚園、特殊學校，以及陸豐市南塘鎮、內湖鎮、銅鑼湖農場和華僑區各級各類學校暫不開學，具體時間再作通知。

由於全球疫情未止，各國持續調整出入境防疫措施。其中，俄羉斯自7月27日起要求前往當地的外國（包括中國）公民需持有3日內的新冠病毒核酸檢測陰性（無感染）報告。而中方則要求自本月1日起，自俄羅斯乘機赴中國或經中國轉機的中外遊客，需提供5日內的核酸檢測陰性報告。另對由法國和希臘前往中國遊客，同樣要求提供登機前3日的核酸檢測陰性報告。

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