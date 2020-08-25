宣傳畫白族少女衣着不當　網民戲稱無穿內衣

雲南大理白族作家施懷基，近日接到網民轉送的影片，認為當地宣傳壁畫上的白族女子衣着不當，胸部外形過於逼真，疑似沒有穿內衣，表示「請把內衣給這位白族姑娘穿上」。相關部門隨後回應稱，畫中女子容易令觀賞者造成誤導，目前已完成整改。

施懷基上周六（22日）在網上發文稱，有網民反映，「當地宣傳畫低俗」。畫上可見，少女的外衣解開鈕扣，胸部的外形十分明顯，被網民戲稱「沒有穿內衣」。當地部門連夜整改，至周日（23日）表示，已完成整改。

有知情網民表示，據說是施工方想搞藝術，但畫上的穿着不是白族的習俗，「白族姑娘穿着都很保守」。施懷基周日再次發文稱，「改過來的白族姑娘好看多了」。

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