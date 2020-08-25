條件未達成　蒙牛終止收購澳洲乳製品公司

蒙牛乳業於去年宣布向日本麒麟控股，收購其澳洲乳製品品牌「雄獅乳品」（Lion Dairy & Drinks Pty Ltd）全部股權，交易涉6億澳元（約33億港元）。蒙牛周二（25日）最新公布指，已終止有關收購交易。

蒙牛指出，於該公告中所述的其中一項條件未能於先决條件屆滿日期達成，訂約方於周一（24日）以書面方式終止股份買賣協議，並於澳洲時間周二淩晨12時01分生效。該公司稱，終止股份買賣協議對其現時營運、業務或財務狀況並不會構成重大不利影響。

早前有澳洲傳媒引述消息報道，澳洲當局不會批准該交易。消息指，澳洲財政部長弗呂登貝格反對外商投資審核委員會（FIRB）有關上述收購交易的建議。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020