蓬佩奧斥華軍事威脅增強　內地官媒否認侵略擴張

內地官媒周一（24日）深夜發布逾3萬字評論文章，分26項重點，對美國國務卿蓬佩奧上月底發表演說的論點，逐點反駁。文章批評美國強化在台灣海峽執行自由巡航行動，還稱中國「從來沒有侵略擴張的基因，從未擴大自己的主權聲索」；又否認中國違背在香港事務上對世界作出的承諾，強調《港區國安法》是民心所向。

蓬佩奧上月23日在加州尼克遜總統圖書館暨博物館所發表演說，指美國應通過強化在東海、南海及台灣海峽自由巡航行動、組建太空部隊防止中國侵略擴張。內媒在最後第26點反駁，稱「中國從來沒有侵略擴張的基因，從未擴大自己的主權聲索，堅持在尊重歷史事實的基礎上，根據國際法，通過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端」。

蓬佩奧批評中國違背在香港事務上對世界作出的承諾，對香港管控及壓制香港民主自由；內媒文章重申，《港區國安法》實施後，香港居民享有的各項權利和自由不受影響，特區獨立的司法權和終審權不受影響，並強調有近300萬香港市民簽名支持立法。

蓬佩奧表示中國軍力不斷提高，威脅性大大增強；內媒文章反駁稱，「中國始終不渝奉行防禦性國防政策，反指美國奉行單邊主義破壞國際秩序、霸凌行徑挑戰國際關係準則，是當前世界和平穩定的最大威脅」。對於蓬佩奧指控中國竊取美國的知識產權及商業機密，文章反駁稱，中國持續採取多項保護知識產權措施，「加大知識產權執法和保護力度，取得顯著成效」。

在新冠肺炎疫情方面，蓬佩奧指中國未能信守對世界的承諾，全球疫情死亡人數節節升高。內媒文章表示，中方採取全面、嚴格等防疫措施，將疫情主要控制在湖北武漢，而中國輸出病例很少，有效切斷了病毒傳播鏈。

另外，中國常駐聯合國副代表耿爽周二（25日）表示，中方堅決反對美英代表就新疆議題對中國作無端指摘，形容是毫無新意和根據、極其荒謬。他又批評美方抹黑新疆的反恐和去極端化努力，要求美方停止以人權問題為藉口，干涉中國內政；指摘英國盲目追隨美國，英方說法暴露出嚴重的虛偽性和雙重標準。

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