網絡代購傳名牌袋擬加價10%　實體店前現長龍

內地受疫情影響，奢侈品市場大受打擊。惟上海、湖北武漢等城市的知名品牌店舖前，近日出現排隊人龍，引來病毒散播的擔憂。內媒表示，出現排隊潮的原因，是有網上代購業者聲稱名牌商品將加價，部分更加價10%，讓民眾前往搶購。惟有名牌店店員回應稱，「聽到加價的消息，但未接到正式通知」。

網傳照片顯示，近日有民眾到上海恒隆廣場的「路易威登之家」，排隊進入店內選購奢侈品。店員估計，是疫情過後民眾報復性消費，加上七夕和有消息傳會加價，遂引來大批民眾排隊。

不少網上代購業者近日在「小紅書」等平台發文稱，下月起LV、Chanel、Tiffany等品牌將會加價5%至10%。以LV一款名為NÉONOÉ的手袋為例，官網售價為1.38萬元（人民幣，下同，約1.54萬港元），預計加價800至900元（約897至1,009港元）。LV店員表示，恒隆分店本月業績預計為1.5億元（約1.7億港元），較以往單月增加6000萬元（約6820萬港元）。

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