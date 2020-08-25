涉嫌嚴重違紀違法　市政協副主席受查

據中紀委網站周二（25日）消息，北京市政協副主席李偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

資料顯示，1963年出生的李偉是北京人，1987年入黨，1982年參加工作，具在職大專畢業（中央民族學院中文專業）、高級管理人員工商管理碩士學歷。現為北京市政協副主席、黨組成員。

李偉曾任北京市政府辦公廳副處級調研員，市政府寬溝招待所副所長、所長，市政府駐海南省辦事處黨委書記、主任（副局級），市政府辦公廳黨組成員、副主任，市政府副秘書長、辦公廳黨組副書記、常務副主任，市政府副秘書長（正局級），市委副秘書長、政法委常務副書記，北京市政府秘書長、辦公廳黨組書記、主任。

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