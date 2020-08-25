美新型戰場偵察機飛越巴士海峽　一周3度現蹤

北京大學海洋研究院的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周二（25日）指，美軍最新型的戰場偵察機「月亮女神」（Artemis），當日上午7時45分曾飛抵台灣蘭嶼南方海域上空，隨後繞圈沿巴士海峽向西飛行，並飛抵東沙群島東北海域上空。

台灣傳媒報道，美國軍機近期在台海頻繁出現，「月亮女神」上周兩度現身台灣東部海域，是次在台灣西南外海航行，為一周內3度在台海周邊現蹤。

「月亮女神」為美軍首架噴射式偵察機，機上配備的高精度檢測和利用系統（HADES），可在敵方防空導彈範圍外偵察移動中的目標，並能偵察敵方的雷達。

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