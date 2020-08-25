台軍增產21輛雲豹甲車至305輛　料2023年完成生產

台灣一直生產自主研發的「30毫米機炮型雲豹甲車」。台國防部軍備局獲管處長游玉堂周二（25日）表示，雲豹甲車原定規劃生產284輛，但檢討衞戍區需求及考量其火力強大特性，因此增產21輛撥給憲兵，總生產達305輛，預計2023年完成生產。

雲豹甲車去年已撥交32輛，今年首批6輛亦已撥交，計劃今年10月、11月分別再撥交30輛和18輛。除鏈炮、引擎、變速箱與毒氣警報器自國外採購，其餘均為自製，創造278億元（新台幣，下同，約75億港元）國內產值，預計30年內將投入120億元（約32億港元）維持費，並創造995億元（約267億港元）產業效應。

雲豹甲車主要用於灘岸殲敵、防護衞戍區、反空機降作戰需求。游玉堂表示，雲豹甲車具備優異火力和穿甲力，搭載的美國製30毫米MK44鏈砲有效射程約2000米，具備高射擊精度和殺傷力。同時，雲豹甲車亦具備武器全天候作戰能力、精準打擊能力與動態射擊能力。

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