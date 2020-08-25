巴威料周四登陸　或成70年來東北罕見最強颱風

內地中央氣象台周二（25日）表示，今年第8號颱風巴威已增強為強颱風級別。巴威的中心目前位於東海北部海面，並一路向北移動，預料周四（27日）於遼寧東部沿岸登陸，有可能成為近70年來東北罕見的最強颱風。

中央氣象台周二上午11時發布消息指，巴威中心位置在北緯29.5度、東經125.5度，中心最大風力14級（每秒42米，約每小時151公里），料將以每小時約10公里的速度向北偏西方移動，且風力逐漸增強。預計周三（26日）開始，巴威將為山東半島和東北地區帶來強風暴雨。

遼寧瀋陽周一出現今夏以來最強降雨。各區平均降雨量86.9毫米，最大降雨量是瀋北新區農業高新區的177.4毫米，城區平均降雨量97.8毫米，最大每小時降雨量是渾南新區渾南第二小學的34.5毫米。受降雨影響，當地部分中小河流水漲，當日下午2時，全省共6座水庫超汛限需要洩水。截至同日下午4時，全省合計轉移超過2.8萬人。雖然周二降雨暫竭，但受巴威影響，預計周三至周四將迎來另一場大雨。

內地氣象分析員張娟表示，每年8月是出現北上颱風機會率最高的月份。由於北方防範經驗不足，北上登陸颱風更易造成災害。超強颱風利奇馬去年8月於浙江登陸，直接影響上海、江蘇、山東、河北、遼寧、吉林、黑龍江等地，造成57人死亡，1400多萬人受災。這次巴威逼近，張娟提醒上述地區注意防範颱風帶來的風雨影響，特別是遼寧東部出現山洪和地質災害的風險高，另遼河下游支流、鴨綠江支流局地中小河流洪水風險亦較高。

隨着巴威風力逐漸增強，浙江省防汛抗旱指揮部辦公室周一發出通知，要求該省沿海各地加強對港口船隻安全管理，嚴禁在港船隻擅自出港。該省亦要求各地積極應對局地強降雨引發的小流域山洪地質災害，提前預警，及時組織群眾轉移。

巴威預計周二晚上於上海東面約250至300公里掠過，該市氣象局首席服務官鄔銳表示，巴威距離當地較遠，影響以大風為主，伴有陣雨或雷雨，料不影響市民出行。

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