美共和黨沿用2016年黨綱　警惕華南海擴張

美國共和黨全國委員會周一（24日）宣布，因應新冠肺炎疫情，黨代表大會需要大幅縮減規模，所以決定今屆大選不提出新黨綱，會沿用2016年的版本。中美關係緊張，美國政府在亞太地區的部署成為焦點，而共和黨的黨綱警惕中國在南海軍事擴張，並重申該黨對台灣的支持。

黨綱其中一部分闡述美國在亞太地區的領導，開首提及美方將繼續要求北韓無核化實現無核化，之後談及台灣，指出美台有民主、人權、自由市場、法治的共同價值，承諾將繼續以《台灣關係法》為基礎推動雙邊關係，確認前總統列根於1982年宣布的對台6項保證。共和黨反對兩岸單方面改變台海現狀，台灣的未來需要用和平方式處理，透過對話並得到台灣人民同意，假如中國違反這些原則，美國將會根據《台灣關係法》幫助台灣防衞。

黨綱亦指出，台灣值得美國的強力支持，包括取得自由貿易協議、銷售防衞武器、參與WHO等國際組織。共和黨又認為中國數十年來的自由化政策倒退，利用在南海的軍事擴張轉移人民對國內經濟問題的視線。黨綱續指，中國政府亦繼續在新疆及西藏打壓人權，並侵蝕香港自治。

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