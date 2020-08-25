新冠肺炎：七旬台婦赴陸確診　曾密切接觸33人

上海市衞健委周一（24日）通報一宗新冠肺炎確診病例，是輸入自台灣，這也是一周內第二次出現台灣輸入上海的疫情。台灣的流行疫情指揮中心周二（25日）召開記者會，發言人莊人祥表示，周一通報的患者是一名在台灣南部的70多歲獨居婦人，台防疫部門暫追查她離境前的33名密切接觸者，暫時未驗出有人核酸檢驗呈感染。

莊人祥稱，該名婦人本月15日由台灣出境到上海，當天採檢為陰性（無感染），其後接受集中隔離檢疫，上周四（20日）出現喉嚨痛症狀，上周六（22日）再次採檢呈陽性（受感染），周日（23日）確診並入住隔離病。

據初步了解，該婦人離台前曾與多名友人聚餐，再由親友開車送到機場，早前曾因手術就醫覆診。莊人祥稱，台灣周一接獲陸方通知，該婦人主動告知聚餐名單，台有關方面目前已對其中14名密切接觸者進行核酸檢測，結果顯示未有感染，隨後將進行血清抗體檢測。莊人祥表示，該婦人由於健康欠佳，在台期間多在家中休養，上一次離台時間為去年11月。 莊認為，該名婦人對台境內疫情影響較少，仍希望透過接觸者檢測釐清其感染源頭。

另上海本月19日公布另一宗由台灣輸入的確診男子，本月14日抵達上海後，翌日起因發燒、腹瀉，每天都接受採樣檢測，卻只有17日結果呈陽性，其餘均為陰性。莊人祥表示，陸方經專家會商，上周五（21日）已對其解除隔離。至於個案是否為偽陽性，莊指陸方沒有進一步說明。

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